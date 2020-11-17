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Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В стартовом матче Медведев нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Медведев 4 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 9. Зверев подал три эйса, 7 раз ошибся на подаче и взял одну, самую первую, подачу россиянина. Отметим, что оба брейка в первом сете Даниилу удалось сделать из-за двойных ошибок Зверева.

Медведев второй год подряд участвует в Итоговом турнире АТР, но впервые выиграл матч.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Зверев в Лондоне.

Также в группе «Токио» выступают первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Токио-1970
16 ноября 2020, понедельник. 23:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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