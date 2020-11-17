Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В стартовом матче Медведев нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Медведев 4 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 9. Зверев подал три эйса, 7 раз ошибся на подаче и взял одну, самую первую, подачу россиянина. Отметим, что оба брейка в первом сете Даниилу удалось сделать из-за двойных ошибок Зверева.
Медведев второй год подряд участвует в Итоговом турнире АТР, но впервые выиграл матч.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Зверев в Лондоне.
Также в группе «Токио» выступают первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.
- 17 ноября 2020
-
01:48
-
01:25
-
00:48
- 16 ноября 2020
-
21:24
-
21:04
-
20:52
-
19:36
-
18:36
-
17:01
-
16:06
-
14:53
-
14:48
-
12:27
-
12:01
-
11:53
-
11:04
-
10:56
-
10:52
-
10:30
-
09:33
-
08:39
-
08:30
-
08:28
-
04:32
-
02:33
-
01:35
-
01:32
-
00:57
-
00:42
-
00:34
- 15 ноября 2020
-
23:17
-
22:13
-
21:32
-
21:06
-
20:13