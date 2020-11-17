Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В стартовом матче Медведев нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Медведев 4 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 9. Зверев подал три эйса, 7 раз ошибся на подаче и взял одну, самую первую, подачу россиянина. Отметим, что оба брейка в первом сете Даниилу удалось сделать из-за двойных ошибок Зверева.

Медведев второй год подряд участвует в Итоговом турнире АТР, но впервые выиграл матч.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Зверев в Лондоне.

Также в группе «Токио» выступают первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.