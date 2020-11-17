Стало известно время начала встречи Медведева с Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP

Пресс-служба ATP в «Твиттере» объявила расписание 2-го тура Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания).



Так, стало известно, что встреча между 24-летним российским теннисистом Даниилом Медведевым и 33-летним представителем Сербии Новаком Джоковичем, возглавляющим рейтинг ATP, состоится в среду, 18 ноября. Начало встречи – не ранее 23:00 мск.

Откроют игровой день встреча парного разряда Мате Павича и Бруну Соареса с Марселем Гранольерсом и Орасио Себальосом (15:00 мск). Следом за ними в расписании стоит встреча Александра Зверева с Диего Шварцманом (17:00 мск). А предварять встречу Медведева с Джоковичем будут игроки парного разряда – Джон Уильям Пирс с Майклом Винусом сразятся с Юргеном Мельцером и Эдуар Роже-Вассленом (21:00 мск).