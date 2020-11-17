Александр Зверев отреагировал на подачу Даниила Медведева с руки

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в матче с россиянином Даниилом Медведевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 3:6, 4:6 прокомментировал эпизод с подачей соперника с руки.

«Стоит отдать должное Даниилу. Он сделал то, что должен был сделать. Его подача с руки оправдала себя. Отличная работа. Пожалуй, в начале матча он немного нервничал, но затем вышел на свой уровень. В целом я был недостаточно хорош, чтобы победить теннисиста из топ-10», — приводит слова Зверева официальный сайт соревнований.

В группе «Токио-1970» также выступают серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман. Действующим победителем Итогового чемпионата является представитель Греции Стефанос Циципас.