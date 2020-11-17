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Александр Зверев отреагировал на подачу Даниила Медведева с руки

Александр Зверев отреагировал на подачу Даниила Медведева с руки
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в матче с россиянином Даниилом Медведевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 3:6, 4:6 прокомментировал эпизод с подачей соперника с руки.

«Стоит отдать должное Даниилу. Он сделал то, что должен был сделать. Его подача с руки оправдала себя. Отличная работа. Пожалуй, в начале матча он немного нервничал, но затем вышел на свой уровень. В целом я был недостаточно хорош, чтобы победить теннисиста из топ-10», — приводит слова Зверева официальный сайт соревнований.

В группе «Токио-1970» также выступают серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман. Действующим победителем Итогового чемпионата является представитель Греции Стефанос Циципас.

Медведев второй раз подряд обыграл Зверева. Теперь уже на Итоговом турнире
Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP за два года. У россиянина отличные шансы на выход из группы.
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