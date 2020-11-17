Джокович — об АТР Cup: до меня дошли слухи, что будет всего 8 команд

Первая ракетка планеты Новак Джокович рассказал о слухах, которые ходят вокруг предстоящих турниров в Австралии.

«Мы не знаем, состоится ли ATP Cup. До нас дошли слухи, что там может быть только восемь команд. Конечно, все хотят, чтоб всё было идеально, но что такое идеально в сегодняшних обстоятельствах? Я думаю, что это не совсем наше дело. Федерация тенниса Австралии должна следовать тому, что их правительство решает и как рекомендует им поступить.

Я не заметил каких-то серьёзных сомнений в том, что турниры состоятся. Я просто надеюсь ради тенниса и теннисистов, что мы сыграем на Australian Open, ATP Cup и ещё как минимум на парочке турниров", — приводят слова Джоковича WA Today.

Сербский теннисист стартовал на Итоговом чемпионате АТР победой над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.