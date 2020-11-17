Надаль: предпочту завершить сезон на второй строчке, а не на третьей

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о том, что австриец Доминик Тим может обогнать его в мировом рейтинге по результатам Итогового чемпионата АТР.
«Я предпочту завершить сезон на второй строчке, нежели на третьей, но вы можете вспомнить мои слова многолетней давности, что я не буду опираться на рейтинги и чаще играть в попытках остаться на вершине АТР, если это противоречит моему физическому состоянию, моему будущему.
Единственное, что я знаю, я должен хорошо делать свою работу. Моя позиция в рейтинге будет зависеть от качества моей игры. Вторая строчка? Отлично. Первая? Ещё лучше. Даже если завершить сезон третьим, значит год выдался отличным, не так ли?
Таким я вижу свой подход, своё расписание. Я должен правильно расставлять приоритеты и довериться своей команде, которая чётко знает, что сейчас наиболее важно для моей теннисной карьеры", — цитирует Надаля ASAP Sports.
Матч россиянина Андрея Рублёва в первом раунде Итогового чемпионата АТР продолжался 1 час и 18 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу испанца. В следующем матче Итогового чемпионата вторая ракетка мира сразится с австрийцем Домиником Тимом, который в свою очередь победил в стартовом туре грека Стефаноса Циципаса.
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