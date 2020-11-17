Даниил Медведев — о подаче с руки: если 100 теннисистов скажут, что я не прав, подумаю

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал своё решение сделать подачу с руки во втором сете противостояния с немцем Александром Зверевым в прошедшем матче Итогового чемпионата АТР.
«Заметьте, что я не сделал это при счёте 40:0, чтобы посмеяться или поиздеваться над соперником. Я принял это решение при счёте 30:30, чтоб выиграть очко, выиграть матч. Это мне помогло. Не вижу в этом ничего неуважительного. Но, естественно, если 100 теннисистов скажут, что я не прав, то в следующий раз я подумаю, что, может, не стоит так делать. Но не думаю, что это так.
Я не планировал подавать так изначально. Иногда делаю это на тренировках, порой это забавно, и мы вместе со спарринг-партнёром смеёмся над этим. Я подавал так на грунте на «Ролан Гаррос», потому что там очень сложно делать эйсы. Соперник стоит далеко за задней линией, это часто работает.
Вот что было в тот момент. Я увидел Сашу, стоящего далеко от разметки. Думал о том, как мне подать, о том, что у меня в самом деле нет очевидного выбора. Размышляя о подаче, я понимал, что у него будут проблемы. И они у него были! Да, конечно, он смог грамотно отреагировать на подачу, но я выиграл очко, и это главное. Хотя не думаю, что буду впредь делать такое часто", — цитирует Медведева официальный сайт Итогового чемпионата.
Медведев победил Зверева со счётом 6:3, 6:4.
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