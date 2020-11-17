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Даниил Медведев — о длительных розыгрышах в матче со Зверевым: это было очень странно

Даниил Медведев — о длительных розыгрышах в матче со Зверевым: это было очень странно
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение насчёт большого количества длительных розыгрышей на задней линии в матче с немцем Александром Зверевым в первом туре Итогового чемпионата АТР.

«Это было очень странно. Ведь когда мы тренировались с Андреем Рублёвым и Домиником Тимом на центральном корте, у нас всё получалось очень быстро. Подача также была быстрой, так что было не очень много длинных розыгрышей на задней линии. Сегодня у меня получалось неплохо бить, атаковать, держать мяч в корте. Я неплохо оборонялся. У меня была хорошая возможность работать по всему корту», — цитирует Медведева официальный сайт Итогового чемпионата АТР.

Четвёртая ракетка планеты Даниил Медведев в сезоне-2020 сыграл в финале US Open и выиграл «Мастерс» в Париже, одолев в финале Александра Зверева, с которым он сразился в недавнем матче на Итоговом чемпионате АТР и выиграл со счётом 6:3, 6:4.

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