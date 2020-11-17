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Чесноков — о подаче Медведева с руки: не вижу здесь неуважения. Зверев сыграл неуклюже

Чесноков — о подаче Медведева с руки: не вижу здесь неуважения. Зверев сыграл неуклюже
Теннис / ATP 0

Заслуженный мастер спорта России, бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал матч россиянина Даниила Медведева с немцем Александром Зверевым в первом раунде Итогового чемпионата АТР.

«Медведев был лучше готов физически, был агрессивнее, лучше передвигался. А Зверев в концовке просто устал. Первый сет был нервным. Заметно достаточное количество невынужденных ошибок. Но когда встречаются четвёртый и пятый игроки, конечно, нервы будут.

Я увидел, что и Зверев, и Медведев в порядке. Подача Даниила с руки? Медведев увидел, что Зверев стоит далеко от задней линии, сделал подачу с руки. Самое интересное, что Зверев этого не ожидал, сыграл неуклюже и проиграл розыгрыш. Не вижу здесь неуважения. Просто момент неожиданности, который дал преимущество Медведеву», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В своём первом матче 24-летний Медведев нанёс поражение Александру Звереву со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Медведев второй раз подряд обыграл Зверева. Теперь уже на Итоговом турнире
Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP за два года. У россиянина отличные шансы на выход из группы.
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