Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев: на ТБШ лучше перейти на трёхсетовый формат матчей

Даниил Медведев: на ТБШ лучше перейти на трёхсетовый формат матчей
Теннис / ATP 0

Первая ракетка России Даниил Медведев поддержал серба Новака Джоковича в рассуждениях о переходе турниров «Большого шлема» на трёхсетовый формат.

«Если меня спросят, я скажу, что лучше бы перейти на трёхсетовый формат. Но я понимаю, что моё мнение не самое авторитетное», — цитирует Медведева Eurosport.

Главными оппонентами в этом вопросе выступают серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, который ранее высказался за сохранение традиций на турнирах «Большого шлема».

Четвёртая ракетка мира Медведев в сезоне-2020 сыграл в финале US Open и выиграл «Мастерс» в Париже. В матче первого раунда Итогового чемпионата АТР 24-летний россиянин одолел представителя Германии Александра Зверева в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 28 минут.

Новак Джокович — о формате матчей на ТБШ: мы слишком долго были верны традициям
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020