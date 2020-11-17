Даниил Медведев: на ТБШ лучше перейти на трёхсетовый формат матчей

Первая ракетка России Даниил Медведев поддержал серба Новака Джоковича в рассуждениях о переходе турниров «Большого шлема» на трёхсетовый формат.

«Если меня спросят, я скажу, что лучше бы перейти на трёхсетовый формат. Но я понимаю, что моё мнение не самое авторитетное», — цитирует Медведева Eurosport.

Главными оппонентами в этом вопросе выступают серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, который ранее высказался за сохранение традиций на турнирах «Большого шлема».

Четвёртая ракетка мира Медведев в сезоне-2020 сыграл в финале US Open и выиграл «Мастерс» в Париже. В матче первого раунда Итогового чемпионата АТР 24-летний россиянин одолел представителя Германии Александра Зверева в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 28 минут.