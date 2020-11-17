Даниил Медведев: на ТБШ лучше перейти на трёхсетовый формат матчей

Первая ракетка России Даниил Медведев поддержал серба Новака Джоковича в рассуждениях о переходе турниров «Большого шлема» на трёхсетовый формат.
«Если меня спросят, я скажу, что лучше бы перейти на трёхсетовый формат. Но я понимаю, что моё мнение не самое авторитетное», — цитирует Медведева Eurosport.
Главными оппонентами в этом вопросе выступают серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, который ранее высказался за сохранение традиций на турнирах «Большого шлема».
Четвёртая ракетка мира Медведев в сезоне-2020 сыграл в финале US Open и выиграл «Мастерс» в Париже. В матче первого раунда Итогового чемпионата АТР 24-летний россиянин одолел представителя Германии Александра Зверева в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 28 минут.
- 17 ноября 2020
-
16:54
-
16:51
-
16:34
-
13:54
-
13:03
-
11:59
-
11:50
-
11:45
-
10:41
-
10:11
-
09:50
-
09:28
-
09:18
-
09:00
-
02:06
-
01:48
-
01:25
-
00:48
- 16 ноября 2020
-
21:24
-
21:04
-
20:52
-
19:36
-
18:36
-
17:01
-
16:06
-
14:53
-
14:48
-
12:27
-
12:01
-
11:53
-
11:04
-
10:56
-
10:52
-
10:30
-
09:33