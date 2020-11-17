Зверев выступил против перехода турниров «Большого шлема» на трёхсетовый формат

Немец Александр Зверев поделился мнением на счёт возможного перехода турниров «Большого шлема» на трёхсетовый формат.



«Я сильно этого бы не хотел. Это же теннисная история, которую нельзя просто взять и изменить. Такое уже провернули с Кубком Дэвиса — получилось не очень, правда же?



На ТБШ всегда есть день перерыва между матчами, поэтому всё сходится. Да и каждый день в зал мы ходим именно ради этих турниров, этих пятисетовых матчей. Считаю, что именно на ТБШ пятисетовики должны быть всегда.



Что касается пятисетовиков на турнирах категории „Мастерс“ и Итоговом турнире, то тут однозначного мнения у меня нет. Это может серьёзно повлиять на игроков соревнования. Помню, как Рафа и Роджер играли пять сетов в финале Рима, после чего снялись с турнира в Гамбурге, который проходил на следующей неделе. По этой причине я скорее против введения пятисетовиков на обычных турнирах», — цитирует Зверева Eurosport France.

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