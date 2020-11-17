Рублёв не без труда построил пирамиду из мячей в челлендже от ATP Finals
Российский теннисист Андрей Рублёв принял участие в челлендже от организаторов Итогового турнира АТР. Уроженец Москвы должен был построить пирамиду из мячей за 2 минуты. В установленный срок ему не удалось это сделать, однако уже в овертайм задача Андреем была выполнена.
Видео доступно в официальном аккаунте АТР в «Твиттере».
Итоговый турнир АТР завершится 22 ноября. По итогам жеребьёвки Рублёв попал в группу «Лондон-2020», где его соперниками являются испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас. Дебютный матч на соревнованиях он уступил Надалю.
Сегодня, 17 ноября, Андрей сыграет с Циципасом. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Рублёв — Циципас на Итоговом турнире АТР в Лондоне.
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