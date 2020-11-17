Рублёв — Циципас. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Греции Стефанос Циципас. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам у теннисистов ничья — 3-3.
Рублёв является дебютантом соревнований, на которых собраны восемь лучших игроков завершающегося сезона. Ещё одним россиянином, квалифицировавшимся на турнир, стал Даниил Медведев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Циципас в Лондоне.
По итогам жеребьёвки Рублёв и Циципас попали в группу «Лондон-2020», в которой также соревнуются испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Первый матч на турнире Рублёв проиграл Надалю.
Итоговый чемпионат ATP завершится 22 ноября.
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