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Тим — о победе над Надалем: подача стала важнейшим аспектом, который помог мне выиграть

Тим — о победе над Надалем: подача стала важнейшим аспектом, который помог мне выиграть
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился эмоциями от победы в матче группового этапа Итогового турнира АТР с Рафаэлем Надалем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

«Позади отличный матч, уровень тенниса был очень высоким с первого до последнего очка. Мне повезло, что выиграл первый сет, уступая со счётом 2:5 на тай-брейке. Здорово сделать такой камбек именно против Рафы.

Сегодня я старался играть на 100 % с первого до последнего очка. В конце первого сета было очень тяжело не терять фокус, но я приложил для этого максимум усилий.

Хочу отметить, что все восемь теннисистов, квалифицировавшихся на Итоговый, находятся в отличной форме, а это значит, что мы увидим ещё немало таких близких матчей. Побеждать будет тот, кто будет действовать лучше в самые решающие моменты матча. Ну и немного удачи.

Матч был на высочайшем уровне. Выделил бы все свои удары, но особенно отмечу подачу. Когда у меня проходит первый мяч, сразу же иду в атаку. Наверное, это важнейший аспект, который помог мне в конце первой партии», — сказал Тим в послематчевом интервью.

Доминик может оформить досрочный выход в полуфинал соревнований уже сегодня. Для этого ему необходима победа Стефаноса Циципаса над Андреем Рублёвым.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Лондон-2020
17 ноября 2020, вторник. 17:15 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 4  
7 9 		7 7  
         
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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