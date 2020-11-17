Тим — о победе над Надалем: подача стала важнейшим аспектом, который помог мне выиграть

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился эмоциями от победы в матче группового этапа Итогового турнира АТР с Рафаэлем Надалем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).



«Позади отличный матч, уровень тенниса был очень высоким с первого до последнего очка. Мне повезло, что выиграл первый сет, уступая со счётом 2:5 на тай-брейке. Здорово сделать такой камбек именно против Рафы.



Сегодня я старался играть на 100 % с первого до последнего очка. В конце первого сета было очень тяжело не терять фокус, но я приложил для этого максимум усилий.



Хочу отметить, что все восемь теннисистов, квалифицировавшихся на Итоговый, находятся в отличной форме, а это значит, что мы увидим ещё немало таких близких матчей. Побеждать будет тот, кто будет действовать лучше в самые решающие моменты матча. Ну и немного удачи.



Матч был на высочайшем уровне. Выделил бы все свои удары, но особенно отмечу подачу. Когда у меня проходит первый мяч, сразу же иду в атаку. Наверное, это важнейший аспект, который помог мне в конце первой партии», — сказал Тим в послематчевом интервью.



Доминик может оформить досрочный выход в полуфинал соревнований уже сегодня. Для этого ему необходима победа Стефаноса Циципаса над Андреем Рублёвым.