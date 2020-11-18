Глава Федерации тенниса Франции, обвинявшийся в подделке сведений об образовании, оправдан

Комитет Международной федерации тенниса (ITF) по этике принял решение оправдать Главу Федерации тенниса Франции Бернара Гьюдичелли, которые ранее обвинялся в фальсификации сведений о собственно образовании. Об этом сообщает L'Equipe.



«Не думаю, что Бернар допустил намеренную ошибку, вписывая в резюме несуществующие научные звания. Сомневаюсь, что он хотел ввести общественность в заблуждение. По этой причине я не вижу достаточных доказательств нарушения какого-либо из разделов Кодекса», — сообщил председатель комитета по этике ITF.



Ранее Mediapart, сравнивая резюме Гюдичелли, датированное 2015 годом с резюме от 2019 года, обнаружил несостыковку: в первом упоминается диплом об экономическом образовании, полученный в eниверситете Экс-Марсель в 1980 году, во втором – докторская степень в этой же области. Продолжив расследование, Mediapart не смог обнаружить диссертации, которая бы подтверждала степень Гьюдичелли.

Главу Федерации тенниса Франции подозревают в подделке сведений о его образовании