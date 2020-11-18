Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Глава Федерации тенниса Франции, обвинявшийся в подделке сведений об образовании, оправдан

Глава Федерации тенниса Франции, обвинявшийся в подделке сведений об образовании, оправдан
Теннис 0

Комитет Международной федерации тенниса (ITF) по этике принял решение оправдать Главу Федерации тенниса Франции Бернара Гьюдичелли, которые ранее обвинялся в фальсификации сведений о собственно образовании. Об этом сообщает L'Equipe.

«Не думаю, что Бернар допустил намеренную ошибку, вписывая в резюме несуществующие научные звания. Сомневаюсь, что он хотел ввести общественность в заблуждение. По этой причине я не вижу достаточных доказательств нарушения какого-либо из разделов Кодекса», — сообщил председатель комитета по этике ITF.

Ранее Mediapart, сравнивая резюме Гюдичелли, датированное 2015 годом с резюме от 2019 года, обнаружил несостыковку: в первом упоминается диплом об экономическом образовании, полученный в eниверситете Экс-Марсель в 1980 году, во втором – докторская степень в этой же области. Продолжив расследование, Mediapart не смог обнаружить диссертации, которая бы подтверждала степень Гьюдичелли.

Главу Федерации тенниса Франции подозревают в подделке сведений о его образовании
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020