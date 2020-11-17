Ольховский: в случае с матчем Рублёв — Циципас адекватность прогноза сводится к нулю
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире АТР в Лондоне.
«На мой взгляд, находясь в корте, Андрей играет интереснее Стефаноса. А греческий теннисист тактически грамотен. У Рублёва есть шансы, но фаворитом его назвать сложно. Всё зависит от внутреннего, психологического, состояния соперников. Поэтому в этом случае адекватность прогноза сводится к нулю.
Ключ к успеху Рублёва? Почувствовать уверенность, которой может и не быть после первого матча в Лондоне — с Надалем. Действовать так же, как на протяжении нынешнего сезона», — цитирует Ольховского GoTennis.
Рублёв — Циципас. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне
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