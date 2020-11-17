Ольховский — о первой победе Медведева на ATP Finals: Зверев сам себя сломал

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева в матче первого тура группового этапа Итогового турнира АТР. В двух сетах он переиграл немца Александра Зверева — 6:3, 6:4.
«Мне кажется, Зверев сам себя сломал психологически: сделав брейк и поведя на своей подаче со счётом 30:0, он трижды подряд совершает двойную ошибку, а в следующем розыгрыше очка бьёт в аут. После этого психологическое состояние участников изменилось. Даня же взял всё что должен был взять.
Двойные ошибки Зверева? Может быть, и нужно добавить что-то в технике подачи. Это дело команды Зверева. Но ведь он отнюдь не всегда подаёт так. Например, в прошлом году Саша делал намного больше двойных ошибок, чем в этом сезоне. Думаю, в каждом решающем моменте у него невольно возникают воспоминания об ошибках на подаче», — цитирует Ольховского GoTennis.
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