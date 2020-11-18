Кирьос: доволен карьерой — я обыграл каждого, делая на корте всё, что только хочу

Австралийский теннисист Ник Кирьос высоко оценил собственную карьеру. По его мнению, он доказал критикам, что может показывать высокие результаты, даже не прикладывая существенных усилий.



«Я абсолютно доволен, как складывается моя карьера. На протяжении выступлений в туре я всегда делал всё по-своему. При этом я доказал, как не правы были критики. У меня всё получалось, я обыграл всех сильных соперников, при этом делал на корте и за его пределами всё, что только хочу. Это доказывает, что у каждого есть свой собственный путь», — цитирует Кирьоса The Sydney Morning Herald.



В настоящее время австралиец является 45-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл лишь 9 матчей, в которых одержал 6 побед. Ник не стал возобновлять выступления после завершения локдауна в сезоне по причине небезопасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.