Видеообзор победы Тима над Надалем в матче Итогового турнира ATP

Вашему вниманию предлагается видеообзор матча второго тура группового этапа Итогового турнира АТР, в котором австриец Доминик Тим обыграл вторую ракетку мира из Испании Рафаэля Надаля — 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).
Поединок продолжался 2 часа 27 минут. Тим 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Надаль подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию стартового матча Тим – Надаль на Итоговом турнире в Лондоне.
По итогам жеребьёвки австрийский теннисист попал в группу «Лондон», где сыграет ещё один поединок. Тим встретится с россиянином Андреем Рублёвым. Ранее он обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.
Действующим чемпионом соревнований является Циципас. Со счётом 6:7, 6:2, 7:6 он обыграл в прошлогоднем финале Тима. Соревнования в Лондоне завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.
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