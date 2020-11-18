Доминик Тим досрочно вышел в плей-офф Итогового турнира ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в плей-офф Итогового турнира ATP. Это случилось после того, как россиянин Андрей Рублёв проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу, что позволило австрийцу занять первое место в своей группе.

Доминик Тим на старте турнира обыграл Стефаноса Циципаса и Рафаэля Надаля. В следующем матче ему предстоит сыграть с Андреем Рублёвым, который уже утратил шансы на выход в плей-офф Итогового турнира ATP.

По итогам жеребьёвки австрийский теннисист попал в группу «Лондон».

Действующим чемпионом соревнований является Циципас. Со счётом 6:7, 6:2, 7:6 он обыграл в прошлогоднем финале Тима. Соревнования в Лондоне завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.