Доминик Тим досрочно вышел в плей-офф Итогового турнира ATP
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в плей-офф Итогового турнира ATP. Это случилось после того, как россиянин Андрей Рублёв проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу, что позволило австрийцу занять первое место в своей группе.
Доминик Тим на старте турнира обыграл Стефаноса Циципаса и Рафаэля Надаля. В следующем матче ему предстоит сыграть с Андреем Рублёвым, который уже утратил шансы на выход в плей-офф Итогового турнира ATP.
По итогам жеребьёвки австрийский теннисист попал в группу «Лондон».
Действующим чемпионом соревнований является Циципас. Со счётом 6:7, 6:2, 7:6 он обыграл в прошлогоднем финале Тима. Соревнования в Лондоне завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.
Рублёв открыл Доминику Тиму дорогу в полуфинал и встретится с ним в утешительном матче
Вторую путёвку в плей-офф на Итоговом чемпионате ATP от этой группы разыграют Надаль и Циципас.
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