Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Циципаса на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче с представителем Греции Стефаносом Циципасом со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8) на Итоговом турнире ATP. После этого матча россиянин лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

«Я благодарен за этот сезон. Я не могу жаловаться. Я выиграл столько турниров, сколько никогда не выигрывал раньше. В этом году я выиграл больше турниров, чем за всю карьеру. Я могу быть только благодарен за этот сезон. Я впервые вошел в десятку лучших, поэтому этот сезон был для меня потрясающим. Удивительно, что я смог изменить этот матч. По сути, предполагалось, что это будет 1:6, 3:6, а я всё ещё был там, я всё ещё боролся и, в конце концов, у меня был матч-пойнт…. У меня был шанс выиграть матч, так что сегодня я действительно доволен своей ментальной силой», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

На решающем тай-брейке Рублёв уступал 2:5, однако смог вывести счёт на 6:5 при своей подаче. В важнейший момент он допустил двойную ошибку.