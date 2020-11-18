Андрей Рублёв отреагировал на свою двойную ошибку на матчболе в игре с Циципасом
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал эпизод, случившийся в концовке матча с представителем Греции Стефаносом Циципасом во втором туре Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Уроженец Москвы проиграл со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8). На решающем тай-брейке Андрей вёл 6:5 и подавал, но допустил двойную ошибку.
«Неважно, была ли это двойная ошибка, виннер от Циципаса или мой промах. Результат один и тот же», — приводит слова Рублёва журналист Николаус Финк в своём «твиттере».
Андрей также отметил, что в том эпизоде ему следовало пойти на получение предупреждения за затяжку времени на подаче, так как после розыгрыша из 25 ударов у него сбилось дыхание.
После этого матча россиянин лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
Рублёв открыл Доминику Тиму дорогу в полуфинал и встретится с ним в утешительном матче
Вторую путёвку в плей-офф на Итоговом чемпионате ATP от этой группы разыграют Надаль и Циципас.
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