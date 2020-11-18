Стефанос Циципас прокомментировал победу над Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в матче с россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6).
«Мне нужно было играть более сосредоточенно. Я мог оказать большее давление на приёме и играл глубже. Но Рублёв в важных розыгрышах со всем справлялся умно и зрело.
Мне было нелегко. При счёте 5:6 в третьем сете я уступал 0:30, но стремился изменить ход гейма и предоставить себе ещё один шанс. Именно этим я доволен больше всего", — приводит слова Циципаса официальный сайт турнира.
По итогам матча Андрей лишился шансов на выход из группы. В третьем туре он сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который уже пробился в полуфинал. Циципас встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
Рублёв открыл Доминику Тиму дорогу в полуфинал и встретится с ним в утешительном матче
Вторую путёвку в плей-офф на Итоговом чемпионате ATP от этой группы разыграют Надаль и Циципас.
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