Андрей Рублёв — о матче с Тимом: сделаю всё возможное, чтобы навязать борьбу

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв поделился мнением о предстоящей игре с австрийцем Домиником Тимом в третьем раунде Итогового чемпионата в Лондоне.
«Я доволен эмоциональной составляющей своей игры. Пожалуй, это именно то, что нужно взять с собой на игру с Тимом, потому что против Доминика вы должны выходить сильным по части эмоций и характера и показать нужно безукоризненную игру.
Сегодня Доминик сыграл один из лучших матчей в году против Надаля, досрочно вышел в полуфинал, так что ему нечего терять. Он выйдет на корт и будет играть свободно. Тим сыграл свои матчи намного лучше меня, но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы навязать борьбу.
Турнир даёт шанс играть против лучших из лучших, и нужно обязательно использовать этот шанс. Несмотря на то что я вылетел, я должен сыграть по максимуму и показать всё, что могу", — приводит слова Рублёва официальный сайт Итогового чемпионата.
По итогам матча с греком Стефаносом Циципасом, завершившегося со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8), Андрей лишился шансов на выход из группы. В третьем туре он сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который уже пробился в полуфинал. Циципас встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
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