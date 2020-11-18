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Власти Австралии запретят въезд теннисистам до конца года

Власти Австралии запретят въезд теннисистам до конца года
Теннис / ATP 0

Начало теннисного сезона может быть отложено из-за решения правительства Австралии не впускать спортсменов в страну в течение всего декабря. Об этом журналисты Tennis Channel рассказали в своём «твиттере».

При таком варианте теннисисты не успеют отбыть двухнедельную изоляцию в Австралии и в лучшем случае АТР сможет провести в стране лишь Australian Open, а сопутствующие турниры будут перенесены на сезон-2022.

Власти опасаются, что приезд большого числа спортсменов станет причиной возникновения новой волны коронавирусной инфекции. Примечательно, что в Мельбурне не выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19 за последнюю неделю.

Ранее стало известно, что АТР планирует провести все турниры старта сезона в австралийском штате Виктория, однако премьер региона выразил по этому поводу сомнения.

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