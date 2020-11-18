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В ATP отреагировали на проблему с въездом теннисистов в Австралию

В ATP отреагировали на проблему с въездом теннисистов в Австралию
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Митчелл Крюгер в своём «твиттере» разместил скрин письма АТР игрокам о сложной ситуацией с предстоящими соревнованиями в Австралии.

«Уважаемые игроки и члены команд, в ходе обсуждений с Федерацией тенниса Австралии за последние сутки нам сообщили, что есть новые проблемы, связанные с ранее запланированными датами прибытия игроков и членов команд в страну.

Мы продолжаем работать с Австралией над подтверждением планов на январь, как только появится дополнительная информация, мы оповестим вас о ней.

Мы понимаем, что существует неопределённость в отношении старта сезона-2021, и мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить игрокам наилучший календарь турниров, который поможет набрать очки, увеличить количество рабочих мест и заработать призовые деньги", — говорится в послании.

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