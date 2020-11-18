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Чесноков — о матче Рублёва с Циципасом: Андрей выдохся в ноль

Чесноков — о матче Рублёва с Циципасом: Андрей выдохся в ноль
Теннис / ATP 0

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал матч россиянина Андрея Рублёва с греком Стефаносом Циципасом во втором туре Итогового чемпионата АТР.

«Первый сет Рублёв проиграл 1:6, а потом нужно было проявить такую колоссальную силу воли, чтобы выиграть второй сет. Всё могло закончиться в двух сетах, и никто бы не увидел феноменальный тай-брейк. Если раскладывать тай-брейк по деталям, то первое очко Рублёв подарил сопернику, при счёте 2:2 допустил простую ошибку справа. В розыгрыше при счёте 5:5 Циципас укоротил, а Рублёв по линии сыграл очень удачно. Андрей в этот момент еле дышал, он всё отдал, чтобы выиграть эти четыре мяча со счёта 2:5. Почему он подал двойную? Просто не было кислорода и сил. Может, надо было взять паузу, пусть даже оштрафовали бы. Рублёв не смог отдышаться.

Андрей выдохся в ноль. Если бы я был тренером, никаких претензий к Рублёву не предъявил бы. Сказал бы, что он молодец. Очень переживал за Андрея. Он сделал всё, что мог. Проанализировав эту ситуацию, наверное, Рублёв придёт к тому, что надо было взять большую паузу», — сказал Чесноков с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Рублёв во втором матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8) уступил действующему чемпиону Стефаносу Циципасу из Греции. Поединок продолжался 1 час и 59 минут.

Рублёв открыл Доминику Тиму дорогу в полуфинал и встретится с ним в утешительном матче
Вторую путёвку в плей-офф на Итоговом чемпионате ATP от этой группы разыграют Надаль и Циципас.
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