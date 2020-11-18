Циципас — о матчболе Рублёва: это совершенно другая лига

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал двойную ошибку россиянина Андрея Рублёва на матчболе в матче второго тура Итогового чемпионата АТР.

«Не думал об этом совсем. Был сосредоточен на победе. Играть на матчболе соперника — это совершенно „другая лига“, это требует намного больше внимания», — цитирует Циципаса журналист Николаус Финк в своём «твиттере».

По итогам матча третьего раунда, завершившегося со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6), грек лишил Рублёва на участие в полуфинале Итогового чемпионата АТР. В третьем туре он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, а Рублёв сразится с австрийцем Домиником Тимом, который гарантировал себе участие в плей-офф соревнований. 22-летний Циципас занимает шестую строчку в обновлённом рейтинге АТР.