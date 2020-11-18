«Кудряшек не хватает». Арина Соболенко опубликовала новое фото
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит межсезонье в Минске и сейчас отдыхает дома.
«Кудряшек не хватает… Так круто, когда можно весь день ничего не делать… Правда, только если это на один день, иначе крыша потом потихоньку уезжает!» — написала Соболенко в своём «инстаграме».
Фото можно увидеть в «инстаграме» Арины Соболенко.
10-я ракетка мира Соболенко ранее занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На прошедших соревнованиях в Линце Соболенко выиграла титул, будучи первой сеяной на турнире. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс за 1 час 43 минуты со счётом 7:5, 6:2. В полуфинале Мертенс обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову со счётом 2:6, 6:1, 7:5.
Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Серена Уильямс покинула десятку
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