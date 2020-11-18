Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Кудряшек не хватает». Арина Соболенко опубликовала новое фото

«Кудряшек не хватает». Арина Соболенко опубликовала новое фото
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит межсезонье в Минске и сейчас отдыхает дома.

«Кудряшек не хватает… Так круто, когда можно весь день ничего не делать… Правда, только если это на один день, иначе крыша потом потихоньку уезжает!» — написала Соболенко в своём «инстаграме».

Фото можно увидеть в «инстаграме» Арины Соболенко.

10-я ракетка мира Соболенко ранее занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На прошедших соревнованиях в Линце Соболенко выиграла титул, будучи первой сеяной на турнире. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс за 1 час 43 минуты со счётом 7:5, 6:2. В полуфинале Мертенс обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову со счётом 2:6, 6:1, 7:5.

Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Серена Уильямс покинула десятку
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020