Шамиль Тарпищев — о поражении Андрея Рублёва: усталость тут ни при чём

Капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с греком Стефаносом Циципасом в рамках второго тура Итогового чемпионата АТР.
«Хотелось бы, чтобы Рублёв выиграл, но так сложилось. Не хватает ещё класса, проиграл на тай-брейке два своих очка. Нужно работать и совершенствоваться, не хватило Андрею оптимального решения в игре.
Сезон для Рублёва оценю как выше всяких похвал, раз уж он влез в восьмёрку сильнейших. В принципе он идёт по возрастающей, просто нужно исправлять ошибки. Могу только поздравить его с таким выступлением в году!
Усталость никак не сказалась на Андрее, она ни при чём. Скорее психологическая нагрузка, в плане физики он был свежим. Очень большая ответственность, напряжённость поединка и другие психологические факторы.
Что касается следующего сезона, вошёл в десятку, нужно думать о пятёрке. Поэтапно готовиться и идти к цели, чтобы быть везучим теннисистом, работа продолжается! Многое у него для этого есть, а что-то нужно совершенствовать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч Рублёва и Циципаса завершился в пользу грека со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6).
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