Медведев: сейчас я на подъёме

Четвёртая ракетка планеты Даниил Медведев поделился мыслями о своей форме, о взлётах и падениях и о «большой тройке» теннисистов — Рафаэле Надале, Новаке Джоковиче, Роджере Федерере.
«Я думаю, что наличие формы — это нормально. Это можно заметить в любом виде спорта. Теннис отличается, ведь это индивидуальный вид спорта, тут у вас могут быть взлёты и падения, и поэтому я всегда говорю, что „большая тройка“ невероятна. Даже когда у этих ребят какой-то кризис в игре, они продолжают побеждать. Вот почему они „большая тройка“.
У остальных теннисистов тоже бывают неудачные игры. У меня в том числе. Но сейчас я на подъёме, если можно так выразиться. Естественно, после Парижа («Мастерс» в Париже. — Прим. ред.). Сейчас я хорошо подаю, знаю, как и когда ударить. Речь тут идёт об уверенности и энергии, которую я пока не могу объяснить. Надеюсь, что она останется со мной до конца карьеры", — приводит слова Медведева ASAP Sports.
24-летний россиянин выиграл титул на «Мастерсе» в Париже, а также одержал победу в первом матче Итогового чемпионата АТР над немцем Александром Зверевым со счётом 6:3, 6:4.
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