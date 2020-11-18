Циципас — о матче с Надалем: с Рафой нельзя отсиживаться в обороне

Грек Стефанос Циципас поделился ожиданиями от предстоящего матча с испанцем Рафаэлем Надалем в рамках третьего раунда Итогового чемпионата АТР.

«Это возможность для меня стать сильнее и выкладываться на корте. Мне придётся приложить немалые усилия, так что это будет очень сложный матч. Со своей стороны ожидаю настоящую битву.

Я был очень сосредоточен по ходу нашего прошлогоднего матча с Рафой и боролся за каждое очко. Здесь же я постараюсь играть в агрессивный теннис, с Рафой нельзя отсиживаться в обороне. Придётся играть длительные розыгрыши, оказывать давление, хорошо подавать. Это та игра, которую я хочу показать против Надаля. Все должны играть с ним именно так. Мне нужно показать сильную игру изначально, чтобы так же сильно закончить", — цитирует Циципаса официальный сайт Итогового чемпионата.

Шестая ракетка мира Циципас обыграл во втором раунде россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 56 минут.