Медведев — Джокович. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне

Сегодня, 18 ноября, состоится матч второго тура Итогового чемпионата ATP в Лондоне в группе «Токио». На корт выйдут первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и четвёртый номер рейтинга АТР россиянин Даниил Медведев. Начало матча запланировано на 23:00 мск.



По личным встречам впереди Джокович — 4-2. Даниил дважды обыграл Новака в 2019 году, на «Мастерсах» в Монако и Цинциннати. Последний на данный момент матч на ATP Cup в начале 2020 года остался за Джоковичем.



Медведев второй год подряд выступает на соревнованиях, где собраны восемь лучших игроков завершающегося сезона. На старте Итогового чемпионата АТР – 2020 Медведев обыграл Александра Зверева. У Медведева это был первый выигранный матч этих соревнований за два года. Джокович начал турнир с победы над аргентинцем Диего Шварцманом.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Джокович в Лондоне.



Итоговый чемпионат ATP завершится 22 ноября.

«Долго смеялся, услышав все эти прозвища». Что думают соперники о стиле игры Медведева И почему Даниил Медведев не отрывается от своего телефона даже на корте.