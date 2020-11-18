Медведев — Джокович. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне

Сегодня, 18 ноября, состоится матч второго тура Итогового чемпионата ATP в Лондоне в группе «Токио». На корт выйдут первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и четвёртый номер рейтинга АТР россиянин Даниил Медведев. Начало матча запланировано на 23:00 мск.
По личным встречам впереди Джокович — 4-2. Даниил дважды обыграл Новака в 2019 году, на «Мастерсах» в Монако и Цинциннати. Последний на данный момент матч на ATP Cup в начале 2020 года остался за Джоковичем.
Медведев второй год подряд выступает на соревнованиях, где собраны восемь лучших игроков завершающегося сезона. На старте Итогового чемпионата АТР – 2020 Медведев обыграл Александра Зверева. У Медведева это был первый выигранный матч этих соревнований за два года. Джокович начал турнир с победы над аргентинцем Диего Шварцманом.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Джокович в Лондоне.
Итоговый чемпионат ATP завершится 22 ноября.
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