Шварцман — о поражении от Зверева: мне почти удалось вернуться в игру

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение на групповом этапе Итогового чемпионата АТР — 2020 в Лондоне. В матче второго тура в группе «Токио» Шварцман уступил Александру Звереву из Германии со счётом 3:6, 6:4, 3:6.

«Доволен, потому что мне почти удалось вернуться в игру. В первом и во втором сетах всё происходило очень быстро. Но я нашёл способ выиграть вторую партию и навязать борьбу в третьей. Думаю, соперник заслужил победу, потому что играл лучше меня в важные моменты. Подаче сегодня отлично получалась у меня в третьем сете, но, увы, не в первом», — приводит слова Шварцмана пресс-служба АТР.

Для дебютанта соревнований Шварцмана поражение стало уже вторым на турнире. В стартовом матче он уступил сербу Новаку Джоковичу. В третьем туре Диего сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.