Шамиль Тарпищев переизбран президентом Федерации тенниса России (ФТР) сроком на четыре года, сообщает «Команда России». Заочное голосование на отчётно-выборной конференции организации началось 6 ноября и завершилось вечером 18 ноября. Тарпищев был единственным кандидатом на этот пост.

72-летний Тарпищев возглавляет федерацию с 1999 года. Член Международного олимпийского комитета (МОК), член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Вице-президентами ФТР переизбраны олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасия Мыскина, а также Андрей Бокарев, Владимир Бакулев, Дмитрий Вихарев, Владимир Лазарев, Евгений Пантелеев, Алексей Селиваненко, Анна Скородумова и Яков Шатхин.