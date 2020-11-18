Шамиль Тарпищев переизбран президентом Федерации тенниса России (ФТР) сроком на четыре года, сообщает «Команда России». Заочное голосование на отчётно-выборной конференции организации началось 6 ноября и завершилось вечером 18 ноября. Тарпищев был единственным кандидатом на этот пост.
72-летний Тарпищев возглавляет федерацию с 1999 года. Член Международного олимпийского комитета (МОК), член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).
Вице-президентами ФТР переизбраны олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасия Мыскина, а также Андрей Бокарев, Владимир Бакулев, Дмитрий Вихарев, Владимир Лазарев, Евгений Пантелеев, Алексей Селиваненко, Анна Скородумова и Яков Шатхин.
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