Медведев: смотрел матчи Джоковича ещё в детстве

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем и выход в полуфинал Итогового турнира АТР.

«Когда мне было восемь лет, я смотрел матчи Джоковича на турнирах „Большого шлема“, когда он был ещё молодым. Сыграть против него всегда было мечтой, и она сбылась. Я хорошо подавал, аккуратно защищался. Собственно, потому и победил», — приводятся слова Медведева в «твиттере» Tennis Majors.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал вторую победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне и вышел в полуфинал первым из группы «Токио». Во втором туре Медведев обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Новак Джокович в Лондоне.