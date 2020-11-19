Медведев сыграет в полуфинале Итогового турнира с Ципипасом или Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в полуфинал Итогового турнира АТР, обыграв серба Новака Джоковича, точно не встретится в следующей стадии с австрийцем Домиником Тимом.

Соперником россиянина будет либо Рафаэль Надаль, либо Стефанос Циципас. Но пока Даниилу предстоит в пятницу заключительный матч группового этапа с Диего Шварцманом, который тоже имеет определённое значение – за победы в этой встрече Медведев может получить 200 рейтинговых очков и $ 153 тыс. призовых.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал вторую победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне и вышел в полуфинал первым из группы «Токио». Во втором туре Медведев обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.