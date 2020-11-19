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Медведев сыграет в полуфинале Итогового турнира с Ципипасом или Надалем

Медведев сыграет в полуфинале Итогового турнира с Ципипасом или Надалем
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в полуфинал Итогового турнира АТР, обыграв серба Новака Джоковича, точно не встретится в следующей стадии с австрийцем Домиником Тимом.

Соперником россиянина будет либо Рафаэль Надаль, либо Стефанос Циципас. Но пока Даниилу предстоит в пятницу заключительный матч группового этапа с Диего Шварцманом, который тоже имеет определённое значение – за победы в этой встрече Медведев может получить 200 рейтинговых очков и $ 153 тыс. призовых.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал вторую победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне и вышел в полуфинал первым из группы «Токио». Во втором туре Медведев обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Медведев победил первую ракетку мира! И с первого места досрочно вышел в полуфинал
На Итоговом чемпионате ATP Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и завоевал путёвку в плей-офф.
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