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Эффектная победа Медведева над Джоковичем в видеообзоре матча ATP Finals

Эффектная победа Медведева над Джоковичем в видеообзоре матча ATP Finals
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев одержал вторую победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне и вышел в полуфинал первым из группы «Токио». Во втором туре Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Вне зависимости от результата матча третьего тура в группе «Токио» против аргентинца Диего Шварцмана Медведев вышел в полуфинал турнира с первого места в квартете. Его соперником станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо грек Стефанос Циципас.

Даниил Медведев стал первым представителем России в полуфинале Итогового чемпионата АТР после Николая Давыденко, выигравшего турнир в Лондоне в 2009 году.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Новак Джокович в Лондоне.

Медведев победил первую ракетку мира! И с первого места досрочно вышел в полуфинал
На Итоговом чемпионате ATP Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и завоевал путёвку в плей-офф.
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