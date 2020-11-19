Джокович прокомментировал поражение от Медведева на Итоговом чемпионате АТР

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате АТР.
«Если честно, я плохо себя чувствовал, особенно ближе к концу первого сета, началу второго. Я допустил несколько невынужденных ошибок. Упал уровень игры и физической подготовки в целом. Я изо всех сил пытался найти правильный ритм. Вы знаете, но с таким игроком, как Медведев, матч окончен. Он высокий парень, хорошо двигается, редко пропускает удары слева, и он просто очень умный теннисист. Если вы начнете делать невынужденные ошибки и, возможно, если вы не играете в полную силу, он этим воспользуется. Вы знаете, он был лучшим игроком и заслужил победу, без сомнения», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
Вне зависимости от результата матча третьего тура в группе «Токио» против аргентинца Диего Шварцмана Медведев вышел в полуфинал турнира с первого места в квартете. Его соперником станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо грек Стефанос Циципас.
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