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Даниил Медведев: я хочу одержать свою первую победу над Надалем

Даниил Медведев: я хочу одержать свою первую победу над Надалем
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции оценил потенциальных соперников по полуфиналу Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Уроженец Москвы, занявший первое место в своей группе, сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с греком Стефаносом Циципасом.

По словам Даниила, у него нет предпочтений: «Я им обоим проиграл здесь в прошлом году». В шести матчах с Циципасом Медведев одержал пять побед. В трёх встречах с Надалем россиянин не победил ни разу.

«Конечно, я хочу одержать свою первую победу над Надалем», — приводит слова Медведева журналист Николаус Финк в своём «твиттере».

В третьем туре группового этапа Надаль и Циципас в очном противостоянии определят второго участника полуфинала из группы «Лондон-2020». Ранее первую строчку в этом квартете себе гарантировал австриец Доминик Тим.

Медведев победил первую ракетку мира! И с первого места досрочно вышел в полуфинал
На Итоговом чемпионате ATP Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и завоевал путёвку в плей-офф.
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