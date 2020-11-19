Даниил Медведев: я хочу одержать свою первую победу над Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции оценил потенциальных соперников по полуфиналу Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Уроженец Москвы, занявший первое место в своей группе, сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с греком Стефаносом Циципасом.
По словам Даниила, у него нет предпочтений: «Я им обоим проиграл здесь в прошлом году». В шести матчах с Циципасом Медведев одержал пять побед. В трёх встречах с Надалем россиянин не победил ни разу.
«Конечно, я хочу одержать свою первую победу над Надалем», — приводит слова Медведева журналист Николаус Финк в своём «твиттере».
В третьем туре группового этапа Надаль и Циципас в очном противостоянии определят второго участника полуфинала из группы «Лондон-2020». Ранее первую строчку в этом квартете себе гарантировал австриец Доминик Тим.
- 19 ноября 2020
-
09:53
-
09:29
-
09:17
-
08:30
-
06:00
-
05:12
-
03:07
-
02:54
-
01:01
-
00:35
- 18 ноября 2020
-
23:22
-
22:08
-
21:27
-
21:08
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
13:56
-
13:19
-
12:52
-
12:52
-
12:23
-
11:42
-
11:33
-
10:44
-
09:57
-
09:03
-
08:38
-
02:56
-
01:32
-
01:11
-
01:06
-
00:37
- 17 ноября 2020
-
23:52
-
23:21