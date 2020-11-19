Даниил Медведев: Джокович сыграл не лучшим образом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне со счётом 6:3, 6:3.

«Мне нравится играть с Новаком, потому что он один из величайших чемпионов в истории тенниса. Если честно, сегодня он сыграл не лучшим образом. Но такое бывает со всеми. Я всегда говорю, что „Большая тройка“ — это чемпионы, потому что спады у них случаются реже, чем у других. Их всё равно сложно обыграть, даже в их плохие дни. Поэтому я так рад победе. Я отлично себя чувствую и уверен в себе. Я знал, что должен использовать свои шансы и отлично подавать», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Даниил гарантировал себе первое место в группе «Токио-1970». В полуфинале он сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с греком Стефаносом Циципасом.