«Надаль хочет, чтобы об этом перестали говорить». Гантухова о 0 титулов Рафы на ATP Finals

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, прокомментировала отсутствие титулов у испанца Рафаэля Надаля на Итоговых чемпионатах ATP.

«Думаю, Надаль жаждет победить в Лондоне. Ему не хватает этого титула. Рафаэль Надаль хочет, чтобы люди перестали говорить об этом. Но в то же время, думаю, он принимает тот факт, что если ему так и не удастся выиграть Итоговый чемпионат, он всё равно завершит карьеру счастливым. Из-за этого титула у него не будет бессонницы», — приводит слова Гантуховой Tennis World USA.

Сегодня, 19 ноября, Надаль в третьем туре группового этапа сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Победитель этого матча выйдет в полуфинал Итогового чемпионата.