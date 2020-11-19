Даниил Медведев: я очень рад, что Джокович не менял своё положение на корте на приёме

Российский теннисист Даниил Медведев оценил игру серба Новака Джоковича на приёме в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Уроженец Москвы одержал победу со счётом 6:3, 6:3.

«Я очень рад, что он не менял своё положение на корте на приёме. Однако я не уверен, что если бы он занял другую позицию, это было бы лучше для него. Иногда во время теннисного матча сложно что-то изменить. Он так играл всю жизнь. Новак в этом хорош.

Просто представьте, что он ещё дальше входил бы в корт на приёме, а затем проиграл матч. Тогда Джокович стал бы сомневаться в себе, что, может быть, ему стоило находиться ближе к задней линии и в таком случае у него было бы больше шансов на приёме. Это моя точка зрения.

Это всегда целая игра решений. Мы никогда не знаем, верно он решил или нет", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.