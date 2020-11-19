Даниил Медведев: я очень рад, что Джокович не менял своё положение на корте на приёме

Российский теннисист Даниил Медведев оценил игру серба Новака Джоковича на приёме в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Уроженец Москвы одержал победу со счётом 6:3, 6:3.
«Я очень рад, что он не менял своё положение на корте на приёме. Однако я не уверен, что если бы он занял другую позицию, это было бы лучше для него. Иногда во время теннисного матча сложно что-то изменить. Он так играл всю жизнь. Новак в этом хорош.
Просто представьте, что он ещё дальше входил бы в корт на приёме, а затем проиграл матч. Тогда Джокович стал бы сомневаться в себе, что, может быть, ему стоило находиться ближе к задней линии и в таком случае у него было бы больше шансов на приёме. Это моя точка зрения.
Это всегда целая игра решений. Мы никогда не знаем, верно он решил или нет", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
- 19 ноября 2020
-
11:36
-
11:12
-
10:48
-
09:53
-
09:29
-
09:17
-
08:30
-
06:00
-
05:12
-
03:07
-
02:54
-
01:01
-
00:35
- 18 ноября 2020
-
23:22
-
22:08
-
21:27
-
21:08
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
13:56
-
13:19
-
12:52
-
12:52
-
12:23
-
11:42
-
11:33
-
10:44
-
09:57
-
09:03
-
08:38
-
02:56
-
01:32
-
01:11
-
01:06