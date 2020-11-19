Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев: я очень рад, что Джокович не менял своё положение на корте на приёме

Даниил Медведев: я очень рад, что Джокович не менял своё положение на корте на приёме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев оценил игру серба Новака Джоковича на приёме в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Уроженец Москвы одержал победу со счётом 6:3, 6:3.

«Я очень рад, что он не менял своё положение на корте на приёме. Однако я не уверен, что если бы он занял другую позицию, это было бы лучше для него. Иногда во время теннисного матча сложно что-то изменить. Он так играл всю жизнь. Новак в этом хорош.

Просто представьте, что он ещё дальше входил бы в корт на приёме, а затем проиграл матч. Тогда Джокович стал бы сомневаться в себе, что, может быть, ему стоило находиться ближе к задней линии и в таком случае у него было бы больше шансов на приёме. Это моя точка зрения.

Это всегда целая игра решений. Мы никогда не знаем, верно он решил или нет", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Медведев победил первую ракетку мира! И с первого места досрочно вышел в полуфинал
На Итоговом чемпионате ATP Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и завоевал путёвку в плей-офф.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020