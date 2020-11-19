Шамиль Тарпищев — о победе Медведева: сначала захлебнулся Зверев, а теперь и Джокович

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в матче с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 6:3, 6:3.

«Медведев и Джокович показывают интеллектуальный теннис, Новак, скорее всего, более в этом изощрён. Фактор был в том, что в первом матче Медведева, против Зверева, они сыграли пять геймов за 40 минут, с большими ошибками. При высокой интенсивности Зверев захлебнулся и резко сдал. Тут было то же самое, с Джоковичем за 37 минут были сыграны пять геймов. И эту интенсивность не выдержал и Джокович. Он пытался рвать игру, укорачивал, играл разнообразно, но всё заканчивалось его ошибками. Это был главенствующий фактор, Новак не смог разорвать стабильность Медведева. Даниил очень хорошо готов функционально, он выдержал тот стиль игры, который ему присущ.



У нас так: ты выходишь играть в свой теннис, если он тебе не приносит успеха — играешь в любой другой, который принесёт. В своём стиле Медведев играет и получает этот успех, его игра цепкая, разнообразная и умная. Он купается в этой игре, это его манерная игра. Ни Джокович, ни Зверев не выдержали этого стиля. Абсолютно все стремления Джоковича были разрушены. Заслуженная и важная победа Медведева!



Перспективы? Тут важно отметить нервную систему. В прошлом году Даниил неудачно сыграл на старте, как сейчас Рублёв. Такие спортсмены и матчи на Итоговом требуют особой подготовки — нет проходных матчей. И вот поэтому очень важно, чтобы хватило запала и психологической надёжности. Угадать сложно, нервная система тренируется по-разному, а из-за пандемии она сейчас у всех не очень. Медведев может выигрывать, но главное — удача и, повторюсь, нервная система», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Медведев, одержав две победы, гарантировал себе место в полуфинале турнира.