Роддик предположил, что Джокович будет считаться величайшим игроком всех времён

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик предположил, что серб Новак Джокович будет считаться величайшим теннисистом всех времён, даже если по количеству трофеев на мэйджорах в «Большой тройке» будет равенство. За карьеру уроженец Белграда выиграл 17 турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль — по 20.
«Если Новак выиграет столько же турниров „Большого шлема“, как Федерер и Надаль, то всё равно оспорить его преимущество перед ними будет сложно, учитывая личные встречи, количество сезонов, завершённых на первой строчке рейтинга, и титулы на „Мастерсах“. Даже если между ними будет равенство по „Шлемам“, сложно найти аргументы против того, что Новака стоит считать величайшим. Думаю, в ближайшие годы Новак будет фаворитом на трёх мэйджорах из четырёх.
В этом году он не смог сыграть на Уимблдоне из-за пандемии. На US Open он попал мячом в судью, а теперь и Australian Open находится под вопросом. Новак словно хочет сказать: «Давайте уже выйдем на корт. Нам нужно играть, пока я на пике карьеры», — цитирует Роддика Tennis World USA.
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