Ник Кирьос: жалею, что пошёл к психологу — это было большой ошибкой

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился опытом работы с психологом.



«Я абсолютно зря отправился к психологу. Действительно, этот поход оказался моей большой ошибкой. Врач наговорил мне всяких неправильных вещей. В итоге я сам выбрался из неприятной ситуации, в которую попал. Психолог же просто вкладывал мне в голову ненужные вещи. Жалею, что пошёл к нему», — цитирует Кирьоса Sydney Morning Herald.



В настоящее время австралиец является 45-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл лишь 9 матчей, в которых одержал 6 побед. Ник не стал возобновлять выступления после завершения локдауна в сезоне по причине небезопасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.

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