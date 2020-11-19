Ник Кирьос: жалею, что пошёл к психологу — это было большой ошибкой
Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился опытом работы с психологом.
«Я абсолютно зря отправился к психологу. Действительно, этот поход оказался моей большой ошибкой. Врач наговорил мне всяких неправильных вещей. В итоге я сам выбрался из неприятной ситуации, в которую попал. Психолог же просто вкладывал мне в голову ненужные вещи. Жалею, что пошёл к нему», — цитирует Кирьоса Sydney Morning Herald.
В настоящее время австралиец является 45-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл лишь 9 матчей, в которых одержал 6 побед. Ник не стал возобновлять выступления после завершения локдауна в сезоне по причине небезопасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.
Кирьос: доволен карьерой — я обыграл каждого, делая на корте всё, что только хочу
Рекомендуем вам
- 19 ноября 2020
-
17:29
-
16:52
-
15:53
-
14:00
-
13:02
-
12:46
-
11:36
-
11:12
-
10:48
-
09:53
-
09:29
-
09:17
-
08:30
-
06:00
-
05:12
-
03:07
-
02:54
-
01:01
-
00:35
- 18 ноября 2020
-
23:22
-
22:08
-
21:27
-
21:08
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
13:56
-
13:19
-
12:52
-
12:52
-
12:23
-
11:42
-
11:33
-
10:44
-
09:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам