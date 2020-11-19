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Ник Кирьос: жалею, что пошёл к психологу — это было большой ошибкой

Ник Кирьос: жалею, что пошёл к психологу — это было большой ошибкой
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился опытом работы с психологом.

«Я абсолютно зря отправился к психологу. Действительно, этот поход оказался моей большой ошибкой. Врач наговорил мне всяких неправильных вещей. В итоге я сам выбрался из неприятной ситуации, в которую попал. Психолог же просто вкладывал мне в голову ненужные вещи. Жалею, что пошёл к нему», — цитирует Кирьоса Sydney Morning Herald.

В настоящее время австралиец является 45-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл лишь 9 матчей, в которых одержал 6 побед. Ник не стал возобновлять выступления после завершения локдауна в сезоне по причине небезопасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.

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