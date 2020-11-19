Рублёв обыграл Тима на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал первую победу в карьере на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В третьем туре он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:2, 7:5.



Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения в группе «Лондон-2020». Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.



Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Рублёв выполнил 11 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Тим 10 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Доминик Тим в Лондоне.