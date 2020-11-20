Тони Надаль: пути Рафаэля и Месси действительно похожи

Дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль сравнил спортивные карьеры своего племянника и аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Их карьеры действительно можно сравнивать, ведь и Рафа и Лео являются одними из лучших в истории своих видов спорта. Месси, по моему мнению, и вовсе лучший игрок в истории футбола.
Я видел немного матчей с участием Пеле, но немного помню чемпионат мира 1970 года — тогда мне было 10 лет. В то время я ещё с трудом мог делать какие-то футбольные выводы.
Ди Стефано? Он тоже был великолепным футболистом, однако Месси уже на протяжении 15 лет является лучшим игроком мира. Это так же невероятно, как и то, что он делает на поле.
То же самое можно сказать и про Рафу — уже 15 лет он является одним из лучших теннисистов мира. Да, они разным способом добрались до высот, но всё равно их пути схожи», — цитирует Надаля Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.
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