Первая победа Рублёва на Итоговом турнире АТР. Видео лучших моментов матча с Тимом

Вашему вниманию предлагается видеообзор матча третьего тура группового этапа Итогового турнира АТР, в котором российский теннисист Андрей Рублёв одержал первую победу на турнире. Со счётом 6:2, 7:5 он обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Доминик Тим в Лондоне.



Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения. Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров группового этапа, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.



Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Рублёв выполнил 10 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Тим 10 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.