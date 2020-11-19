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Первая победа Рублёва на Итоговом турнире АТР. Видео лучших моментов матча с Тимом

Первая победа Рублёва на Итоговом турнире АТР. Видео лучших моментов матча с Тимом
Теннис / ATP 0

Вашему вниманию предлагается видеообзор матча третьего тура группового этапа Итогового турнира АТР, в котором российский теннисист Андрей Рублёв одержал первую победу на турнире. Со счётом 6:2, 7:5 он обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Доминик Тим в Лондоне.

Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения. Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров группового этапа, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Рублёв выполнил 10 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Тим 10 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Лондон-2020
19 ноября 2020, четверг. 17:20 МСК
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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