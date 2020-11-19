Рублёв заработал на ATP Finals более $ 300 тыс. и снова вышел в лидеры сезона по победам

Российский теннисист Андрей Рублёв, завершивший выступления на Итоговом турнире АТР в Лондоне победой над третьей ракеткой мира Домиником Тимом, снова вышел в единоличные лидеры сезона по победным матчам.
После сегодняшнего успеха у уроженца Москвы уже 41 победа в 2020 году. Его главный преследователь Новак Джокович (40 побед) играет завтра, 20 ноября. Чтобы догнать Рублёва, первой ракетке мира нужно обыграть немца Александра Зверева.
Три проведённых в Лондоне матча позволили Рублёву заработать 200 рейтинговых очков. Андрей не сможет улучшить свою позицию в рейтинге АТР, однако очки помогут ему закрепиться за восьмой строчке.
Призовые россиянина составили $ 306 тыс.: $ 153 тыс. — за участие в групповом этапе, $ 153 тыс. — за победу в матче с Тимом.
Напомним, это дебютное выступление Рублёва на Итоговом чемпионате ATP.
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