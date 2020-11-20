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Рублёв: возможно, я ещё получу шанс пробиться в полуфинал Итогового турнира

Рублёв: возможно, я ещё получу шанс пробиться в полуфинал Итогового турнира
Теннис / ATP 0

Россиянин Андрей Рублёв подвёл итоги выступления на ATP Finals в Лондоне. Уроженец Москвы покинул соревнования, одержав одну победу в трёх матчах группового этапа.

«Счастлив просто принять участие в таких соревнованиях. Я был очень близок к успеху во втором матче — был матчбол на собственной подаче. Если бы я выиграл два матча, всё сложилось бы иначе.

Возможно, у меня ещё будет шанс пробиться в полуфинал. Но пока могу констатировать, что такова жизнь — нужно просто продолжать работать, а там будет видно», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP Finals.

Напомним, после успешного матча с Тимом у Рублёва уже 41 победа в 2020 году — это лучший результат сезона в АТР-туре. Его главный преследователь Новак Джокович (40 побед) играет завтра, 20 ноября. Чтобы догнать россиянина, первой ракетке мира нужно обыграть немца Александра Зверева.

Победная точка Рублёва в сезоне! Он добавил себе 200 очков в рейтинг и $ 306 тыс. на счёт
На Итоговом чемпионате ATP лидер группы Доминик Тим не устоял под напором россиянина.
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