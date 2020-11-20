Рублёв: возможно, я ещё получу шанс пробиться в полуфинал Итогового турнира

Россиянин Андрей Рублёв подвёл итоги выступления на ATP Finals в Лондоне. Уроженец Москвы покинул соревнования, одержав одну победу в трёх матчах группового этапа.
«Счастлив просто принять участие в таких соревнованиях. Я был очень близок к успеху во втором матче — был матчбол на собственной подаче. Если бы я выиграл два матча, всё сложилось бы иначе.
Возможно, у меня ещё будет шанс пробиться в полуфинал. Но пока могу констатировать, что такова жизнь — нужно просто продолжать работать, а там будет видно», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP Finals.
Напомним, после успешного матча с Тимом у Рублёва уже 41 победа в 2020 году — это лучший результат сезона в АТР-туре. Его главный преследователь Новак Джокович (40 побед) играет завтра, 20 ноября. Чтобы догнать россиянина, первой ракетке мира нужно обыграть немца Александра Зверева.
- 20 ноября 2020
-
01:06
-
01:06
-
00:03
- 19 ноября 2020
-
23:24
-
21:59
-
21:08
-
19:42
-
18:37
-
17:29
-
16:52
-
15:53
-
14:00
-
13:02
-
12:46
-
11:36
-
11:12
-
10:48
-
09:53
-
09:29
-
09:17
-
08:30
-
06:00
-
05:12
-
03:07
-
02:54
-
01:01
-
00:35
- 18 ноября 2020
-
23:22
-
22:08
-
21:27
-
21:08
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
13:56